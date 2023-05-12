  • الرئيسية
    • / أقاليم

    أقاليم


    رحالة من السويد يزورون لاتشين

    ١٢.٠٥‎.٢٠٢٣ [١٦:٠٣]

    لاتشين، 12 مايو، (أذرتاج)

    تستمر زيارة الوفد الكبير من السياح السويديين إلى الأراضي المحررة من الاحتلال الأرميني. بعد محافظات فضولي وخوجاوند وأغدام، كانت لاتشين المحطة التالية

    لمجموعة السياح الأجانب في رحلتهم إلى الأراضي المحررة من الاحتلال.

    أفادت وكالة أذرتاج ان الوفد يرأسه بينجت هيلدبراند عضو مجلس إدارة "Club 100".

    ويضم الوفد السويدي أكثر من 30 سائحا.

    سيتفقد السياح ميدانيا مدى الدمار الناتج عن الاحتلال الأرميني واعمال إعادة البناء والاعمار الواسعة النطاق المقامة من قبل أذربيجان فيها.

    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٢.٠٥‎.٢٠٢٣ [١٠:٠٠]
    قرية بالاسلطانلي لمحافظة قوبادلي المحررة من الاحتلال (صور)
    ١١.٠٥‎.٢٠٢٣ [١٧:٤٠]
    رحالة سويديون يزورون كهف آزيخ
    ١١.٠٥‎.٢٠٢٣ [١١:١٣]
    رحالة من السويد يزورون قره باغ وزنكزور الشرقية (صور)
    ١١.٠٥‎.٢٠٢٣ [١٠:٠٠]
    قرية قاراكوللو لمحافظة فضولي المحررة من الاحتلال (صور)
    رحالة من السويد يزورون لاتشين رحالة من السويد يزورون لاتشين رحالة من السويد يزورون لاتشين رحالة من السويد يزورون لاتشين رحالة من السويد يزورون لاتشين رحالة من السويد يزورون لاتشين رحالة من السويد يزورون لاتشين رحالة من السويد يزورون لاتشين رحالة من السويد يزورون لاتشين رحالة من السويد يزورون لاتشين رحالة من السويد يزورون لاتشين رحالة من السويد يزورون لاتشين