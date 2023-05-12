رحالة من السويد يزورون لاتشين

لاتشين، 12 مايو، (أذرتاج)

تستمر زيارة الوفد الكبير من السياح السويديين إلى الأراضي المحررة من الاحتلال الأرميني. بعد محافظات فضولي وخوجاوند وأغدام، كانت لاتشين المحطة التالية

لمجموعة السياح الأجانب في رحلتهم إلى الأراضي المحررة من الاحتلال.

أفادت وكالة أذرتاج ان الوفد يرأسه بينجت هيلدبراند عضو مجلس إدارة "Club 100".

ويضم الوفد السويدي أكثر من 30 سائحا.

سيتفقد السياح ميدانيا مدى الدمار الناتج عن الاحتلال الأرميني واعمال إعادة البناء والاعمار الواسعة النطاق المقامة من قبل أذربيجان فيها.