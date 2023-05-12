شوشا تستضيف المنتدى الثقافي الأول للعالم التركي

باكو، 12 مايو (أذرتاج)

اعد برنامج العمل الموسع بناء على المرسوم الرئاسي الصادر بشأن إعلان شوشا "عاصمة الثقافة للعالم التركي" لعام 2023. يتضمن البرنامج عقد فعاليات سنوية بالتعاون مع الوزارات المعنية لاذربيجان والهيئات الحكومية الأخرى وكذلك المنظمات الأخرى والعديد منم المشاريع الجديدة. اريد الذكر بكل امتنان في هذا الخصوص، من المقرر ان يعقد المنتدى الثقافي الأول للعالم التركي في شوشا في اطار المجلس الوزاري الدائم المزمع انعقاده في أكتوبر.

أفادت أذرتاج ان هذه الكلمات قالها وزير الثقافة عادل كريملي في كلمة له في حفل الافتتاح الرسمي لـ "شوشا عاصمة ثقافة العالم التركي – لعام 2023".

يتوقع ان يجمع المنتدى بين جميع الأطراف الثقافية ذات الصلة ويقدم اسهاما اهم في تطوير الثقافة المشتركة. أعرب الوزير عن ثقته في ان هذه المبادرة لأذربيجان ستتلقى دعما من قبل الزملاء والمنظمات الدولية والدوائر العلمية والصناعات الإبداعية. اشتهرت شوشا بمستجداتها العديدة في الثقافة والموسيقى الكلاسيكية الأذربيجانية في القرون الماضية. قال الوزير: "أثق في ان يخلق المنتدى الثقافي الأول للعالم التركي آفاقا جديدة في تطوير العلاقات الثقافية لتحويل القرن الواحد والعشرين الى عصر تركي ويصبح أحد احسن منصاتنا المشتركة".