أذربيجان: 19 حالة إصابة بكورونا في 12 مايو

باكو، 12 مايو، (اذرتاج)

سجلت 19 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان و27 حالة تعافي و3 حالات وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس خلال 12 مايو.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 831 ألف و638 حالة إصابة في البلد الى الآن وتعافى 821 ألف و251 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 10 آلاف و265 مريض منهم ويستمر علاج 122 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الإصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 851 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 7 ملايين و602 ألف و283 فحص طبي.