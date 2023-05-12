رئيس المركز الأردني لبحوث التعايش الديني يبعث ببرقية تهنئة الى الرئيس الاذربيجاني

باكو، 12 مايو (أذرتاج)

يتلقى الرئيس الاذربيجاني برقيات تهان من الشخصيات البارزة عبر العالم بمناسبة الاحتفال بالذكرى المئوية لميلاد الزعيم القومي للشعب الاذربيجاني حيدر علييف.

كما بعث رئيس المركز الأردني لبحوث التعايش الديني الأب الإيكونومس نبيل حداد ببرقية تهنئة الى الرئيس الاذربيجاني بهذه المناسبة:

"فخامة الرئيس إلهام علييف حفظه الله

رئيس جمهورية أذربيجان

أتقدم من فخامتكم بأطيب التحيات ووافر التقدير وأنتم تحتفلون "بعام حيدر علييف" في جمهورية أذربيجان الصديقة، في المئوية الأولى لوالدكم الزعيم الوطني الراحل المغفور له بإذن الله حيدر علييف طيب الله ثراه.

من عمان التي تكن الاحترام لبلدكم العزيز، انقل لكم الاعتزاز بالصداقة التي تربط بين بلدينا وبالعلاقة الأخوية الطيبة التي تجمعكم بمولاي صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله، وأقف معكم ومع شعبكم العزيز وأنتم تحبون هذه الذكرى. فقد ترك الراحل الجليل لكم ولشعبكم الصديق ذِكرا طيبا وسجِلا يُشهدُ له. فنستذكر معكم فضله كمؤسس للدولة الأذربيجانية المعاصرة المستقلة وتراثه السياسي، إذ نعاين الآثار الطيبة التي أورثها رحمه الله لكم ولبلده، وفضله في ترسيخ الدولة القوية في أذربيجان وكذا إنجازاته الجليلة في مجالات الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والدينية كافة، وما حققه لبلدكم من حضور على الساحتين الإقليمية والدولية وتطورٍ في العلاقات مع العديد من الدول والهيئات الدولية.

يا فخامة الرئيس، من الأردن الذي بدأ قبل سنتين مسيرة مئويته الثانية في ظل القيادة الهاشمية الحكيمة، ومن موقع الاعتزاز والفخر بما انجزتاه في مجال نشر الوسطية والاعتدال وحوار الأديان في منطقتنا والعالم، اسطر الاعجاب بدور الراحل الكبير في نشر الاعتدال والوسطية في بلدكم وفي تعزيز مبادئ التعددية الدينية والثقافية وفي دوره في مكافحة التطرف والإرهاب، وكذلك ما تحقق من اصلاح دستوري وتعزيز حقوق الانسان والحريات وفي إلغاء عقوبة الإعدام وانشاء ديوان للمظالم.

ولما كنت افخر بصداقتي وقربي من سماحة اخي مولانا شيخ الإسلام باشازاده والإخوة العاملين بمعيته، فإنه يطيب لي باسمي وباسم مركز التعايش الديني في الأردن، أن ابارك لكم إنجازات كبيرة حققتموها على ارض أذربيجان شهدتها عندما تشرفت بزيارة باكو وبلقاء فخامتكم في مؤتمر قمة باكو الثانية لزعماء الأديان العالمية.

وفيما اترحم على روح الزعيم الوطني الراحل الذي تحملون ارثه ووصيته، اجدد لفخامتكم الاحترام والتقدير، داعيا اليه تعالى ان يمدكم بأيده وتوفيقه وأنتم تواصلون المسيرة في قيادة شعبكم العزيز في معارج التقدم والازدهار."