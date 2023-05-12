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    اقتصاد


    استثمار "سوكار تركيا" 71 مليون دولار في الرقمنة

    ١٢.٠٥‎.٢٠٢٣ [١٧:٤٠]
    استثمار

    إزمير، 12 مايو، (أذرتاج)

    استثمرت "سوكار تركيا" 71 مليون دولار في الرقمنة بتركيا.

    أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالها القائم بأعمال الرئيس التنفيذي العام لشركة "سوكار تركيا" إلتشين عبادوف.

    وقال إن التطبيقات الرقمية فعالة للغاية في الاقتصاد العالمي. يعد مزود الإنترنت الذي أنشأته الشركة أحد العوامل المهمة في الإدارة. تعمل "سوكار فايبر" من مجموعة شركات "سوكار تركيا" في منطقتي إزمير وعلي آغا وتزود المنازل والمكاتب بإنترنت عالي السرعة.

    أكد إلتشين إيبادوف ان "الشركة تهتم بزيادة مهارات الموظفين في استيعاب تقنيات المعلومات قبل كل شيء. كما يتم قبول الأفكار الجديدة للموظفين وإذا كان تقديمهم ممكنا وتتم ترقية هذا الموظف في الشركة وزيادة راتبه".

     

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