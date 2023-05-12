وزارة الدفاع: مواقع جيش أذربيجان تتعرض للقصف من قاذفات الألغام

باكو، 12 مايو، أذرتاج قالت وزارة الدفاع الأذربيجانية في بيان إن مواقع جيش أذربيجان المتقابلة لوحدات جيش أرمينيا المتمركزة في اتجاه زود بمحافظة باسار كيتشار تعرضت للقصف بقاذفات الهاون والألغام قرابة الساعة 17.15 من يوم 12 مايو اليوم. وأضافت أن وحدات جيش أذربيجان تتخذ تدابير الرد بالمثل. ولا خسارة بين الجنود والمعدات العسكرية.

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