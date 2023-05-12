حفل افتتاح رسمي لعام "شوشا عاصمة ثقافة العالم التركي" في شوشا

باكو، 12 مايو، أذرتاج نظم بمدينة شوشا في 12 مايو اليوم حفل افتتاح رسمي لعام "شوشا عاصمة ثقافة العالم التركي 2023" بتنظيم مشترك من قبل وزارة الثقافة ومنظمة تركصوي. وحضر الحفل أعضاء وفود البلدان الأعضاء لدى منظمة الثقافة التركية الدولية تركصوي ورؤساء منظمة التعاون التركي وضيوف آخرون. وفي البداية تعرف الضيوف على معرض "الطهي والحرف" المنظم قبالة فندق "قراباغ" وسط المدينة. وعقب الفصل الرسمي شاهد الضيوف حفلة موسيقية بأداء فرق الموسيقى والفولكلور الوافدة من بلدان العالم التركي.

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده