وزير الخارجية يلتقي بالمبعوث الخاص لوزير الخارجية الروسي لتطبيع العلاقات الأذربيجانية الأرمينية

باكو، 12 مايو، أذرتاج

وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف التقى بالمبعوث الخاص لوزير الخارجية الروسي لشؤون تطبيع العلاقات الأذربيجانية الأرمينية في 12 مايو اليوم.

وقالت الخارجية في بيان إن اللقاء ارتكز على بحث عملية تطبيع العلاقات الأذربيجانية الأرمينية والأوضاع الحالية في مباحثات معاهدة سلام وكذلك في المنطقة عامة.

وابلغ الوزير بايراموف موقف البلد من مباحثات معاهدة سلام وأولوياته وكذلك توقيعاته المستقبلية. كما قدم إلى الجانب المقابل معلومات حول خطوات أرمينيا المستفزة التي تخل بعملية السلام والمباحثات.

وابلغ المبعوث الخاص لوزير الخارجية الروسي ضرورة ضمان السلام والاستقرار في المنطقة واستعداد الجانب الروسي لكل دعم في هذا المجال.

وجرى خلال المباحثة تبادل وجهات نظر حول سائر الشؤون ذات الاهتمام المشترك أيضا.