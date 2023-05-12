وزارة الدفاع: قوات أرمينيا تستهدف مواقع جيش أذربيجان بهاوتزر د30 وقاذفات الهاون

باكو، 12 مايو، أذرتاج

قالت وزارة الدفاع الأذربيجانية في بيان إن قوات أرمينيا تستهدف ابتداء من الساعة 18:00 من يوم 12 مايو اليوم من مواقعها باتجاه قرية زود لمحافظة باسار كيتشار مواقع جيش أذربيجان عند الحدود باستخدام مدافع الهاوتزر د30 وقاذفات القنابل والهاون.

وترد قوات أذربيجان بالمثل على نقاط النيران.

ولا خسارة بين الجنود والمعدات العسكرية.