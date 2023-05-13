التصعيد الأرميني مستمر.. استشهاد جندي أذربيجاني

باكو، 13 مايو (أذرتاج) استشهد الجندي الاذربيجاني قارايف محمد ماهر اوغلو نتيجة الاستفزاز العسكري الذي ترتكبه القوات المسلحة لارمينيا في ليلة 12 مايو. أفادت أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع ان وحدات الجيش الاذربيجاني يسيطر على الظروف العملياتية. تعرب قيادة وزارة الدفاع عن مواساتها لأسرة وذوي شهيد الواجب سائلة الله تعالى رحمة له.

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