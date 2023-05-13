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    التصعيد الأرميني مستمر.. أرمينيا هاجمت على مواقع الجيش الاذربيجاني بالمسيرات (صور)

    ١٣.٠٥‎.٢٠٢٣ [١٠:٠٢]

    باكو، 13 مايو (أذرتاج)

    هاجمت وحدات القوات المسلحة لأرمينيا من مواقعها في محافظة باساركيتشار بالمسيّرات على مواقع الجيش الاذربيجاني في محافظة كلبجار الحدودية في 11 و12 مايو.

    أفادت أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع ان وحدات الجيش الاذربيجاني كشفت الأهداف الجوية فورا وقامت بتحييدها.

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