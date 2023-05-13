الجيش الاذربيجاني دمّر مقر قيادي أرميني للمسيّرات (فيديو)

باكو، 13 مايو (أذرتاج) تنشر مقاطع فيديو تعكس تدمير مقر قيادي ارميني للمسيرات من قبل الجيش الاذربيجاني. تقدم أذرتاج مقاطع فيديو. https://video.azertag.az/files/video/2023/2/168392129757734183.mp4

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