الجيش الاذربيجاني دمّر مقر قيادي أرميني للمسيّرات (فيديو)
AzerTAg.az
١٣.٠٥.٢٠٢٣ [١٠:٢٦]
باكو، 13 مايو (أذرتاج)
تنشر مقاطع فيديو تعكس تدمير مقر قيادي ارميني للمسيرات من قبل الجيش الاذربيجاني.
تقدم أذرتاج مقاطع فيديو.
https://video.azertag.az/files/video/2023/2/168392129757734183.mp4
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