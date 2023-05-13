رحالة سويديون في قرية اغالي لمحافظة زنكيلان المحررة من الاحتلال

باكو، 13 مايو (أذرتاج)

في رحلتهم الى قره باغ، زار الرحالة السويديون قرية اغالي الذكية لمحافظة زنكيلان المحررة من الاحتلال.

ويضم الوفد السويدي أكثر من 30 سائحا

تفقد السياح الظروف المهيأة في القرية الذكية. احيطوا علما بالأعمال الوحشية التي ارتكبتها قوات الاحتلال الأرميني في زنطيلان كما كان في كل انحاء قره باغ. كذلك اطلع الضيوف على اعمال إعادة البناء والإعمار في الأراضي المحررة.

أفادت أذرتاج ان زيارة وفد منظمة Club 100 السويدية للرحالة الدوليين الى قره باغ وزنكزور الشرقية بدأت في 11 مايو.

سافر الرحالة الدوليين في البداية الى محافظة فضولي. تفقد السياح ميدانيا مدى الدمار الناتج عن الاحتلال الأرميني واعمال إعادة البناء والاعمار الواسعة النطاق المقامة من قبل أذربيجان فيها. كما تابعوا عملية تطهير الأرض من الألغام في فضولي. بعد ذلك، زار الرحالة السويديون الى كهف آزيخ في محافظة خوجاوند. ثم توجهوا الى مدينة اغدام المسماة بهيروشيما القوقاز بسبب الدمار الهائل فيها.

يرأس الوفد بينجت هيلدبراند عضو مجلس إدارة Club 100.

والهدف من السفر هو تعريف الأراضي المحررة في إطار السياحة السوداء (او المعتمدة او المظلمة).