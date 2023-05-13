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    انخفاض سعر النفط الاذربيجاني

    ١٣.٠٥‎.٢٠٢٣ [١١:٣١]
    انخفاض سعر النفط الاذربيجاني

    باكو، 13 مايو، (اذرتاج)

    انخفض سعر النفط الأذربيجاني في الأسواق العالمية.

    أفادت وكالة أذرتاج أن برميلا من النفط الأذربيجاني "آذري لايت" بيع بقيمة 78.04 دولار بعد انخفاضه 0.79 دولار.

    يذكر أن سعر برميل النفط الأذربيجاني بلغ أوجه خلال العام الماضي في 9 مارس حيث شهد 135.99 دولار.

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