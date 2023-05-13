أذربيجان تصدر منتجات إلى 171 دولة خلال 3 أشهر

باكو، 13 مايو، (اذرتاج)

أجرت الكيانات القانونية والأفراد في جمهورية أذربيجان عمليات تجارية مع شركاء في 171 دولة خلال اشهر يناير - مارس.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن هيئة الاحصاء الحكومية انه تم تصدير المنتجات إلى 89 دولة واستيرادها من 165 دولة خلال الفترة المشمولة بالتقرير.