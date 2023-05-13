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    اقتصاد


    أذربيجان تصدر منتجات إلى 171 دولة خلال 3 أشهر

    ١٣.٠٥‎.٢٠٢٣ [١١:٣٨]
    أذربيجان تصدر منتجات إلى 171 دولة خلال 3 أشهر

    باكو، 13 مايو، (اذرتاج)

    أجرت الكيانات القانونية والأفراد في جمهورية أذربيجان عمليات تجارية مع شركاء في 171 دولة خلال اشهر يناير - مارس.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن هيئة الاحصاء الحكومية انه تم تصدير المنتجات إلى 89 دولة واستيرادها من 165 دولة خلال الفترة المشمولة بالتقرير.

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