أذربيجان تصدر منتجات إلى 171 دولة خلال 3 أشهر
AzerTAg.az
١٣.٠٥.٢٠٢٣ [١١:٣٨]
باكو، 13 مايو، (اذرتاج)
أجرت الكيانات القانونية والأفراد في جمهورية أذربيجان عمليات تجارية مع شركاء في 171 دولة خلال اشهر يناير - مارس.
أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن هيئة الاحصاء الحكومية انه تم تصدير المنتجات إلى 89 دولة واستيرادها من 165 دولة خلال الفترة المشمولة بالتقرير.
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