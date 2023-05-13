إنتاج 208 مليار متر مكعب من الغاز من حقول "أذري - جيراق - جونشلي"

باكو، 13 مايو، (اذرتاج)

تم إنتاج 208 مليار متر مكعب من الغاز من "أذري - جيراق - جونشلي" و192 مليار متر مكعب من "شاه دنيز" منذ بدء تشغيل مشروعي "أذري - جيراق – جونشلي" و"شاه دنيز" حتى الأول من مايو من هذا العام.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة الطاقة انه خلال هذه الفترة، تم نقل نحو 135 مليار متر مكعب من الغاز المنتج من حقل "شاه دنيز".

منذ بدء تشغيل حقلي "أذري - جيراق - جونشلي" و"شاه دنيز" حتى الأول من مايو، تم إنتاج حوالي 615 مليون طن من النفط (بما في ذلك المكثفات). تم استخراج 573 مليون طن من النفط من حقل "أذري - جيراق - جونشلي" وحوالي 42 مليون طن من المكثفات من حقل "شاه دنيز".