  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    إنتاج 208 مليار متر مكعب من الغاز من حقول "أذري - جيراق - جونشلي"

    ١٣.٠٥‎.٢٠٢٣ [١٢:٠٠]
    إنتاج 208 مليار متر مكعب من الغاز من حقول

    باكو، 13 مايو، (اذرتاج)

    تم إنتاج 208 مليار متر مكعب من الغاز من "أذري - جيراق - جونشلي" و192 مليار متر مكعب من "شاه دنيز" منذ بدء تشغيل مشروعي "أذري - جيراق – جونشلي" و"شاه دنيز" حتى الأول من مايو من هذا العام.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة الطاقة انه خلال هذه الفترة، تم نقل نحو 135 مليار متر مكعب من الغاز المنتج من حقل "شاه دنيز".

    منذ بدء تشغيل حقلي "أذري - جيراق - جونشلي" و"شاه دنيز" حتى الأول من مايو، تم إنتاج حوالي 615 مليون طن من النفط (بما في ذلك المكثفات). تم استخراج 573 مليون طن من النفط من حقل "أذري - جيراق - جونشلي" وحوالي 42 مليون طن من المكثفات من حقل "شاه دنيز".

    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٣.٠٥‎.٢٠٢٣ [١٢:٠٦]
    مبيعات الغاز في الخارج تبلغ 8.4 مليار متر مكعب خلال يناير - أبريل
    ١٣.٠٥‎.٢٠٢٣ [١١:٤٣]
    إنتاج 10.2 مليون طن من النفط في أذربيجان
    ١٣.٠٥‎.٢٠٢٣ [١١:٣١]
    انخفاض سعر النفط الاذربيجاني
    ١٣.٠٥‎.٢٠٢٣ [١١:٠٩]
    انخفاض سعر برميل النفط