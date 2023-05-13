مبيعات الغاز في الخارج تبلغ 8.4 مليار متر مكعب خلال يناير - أبريل

باكو، 13 مايو، (اذرتاج)

بلغت مبيعات أذربيجان من الغاز في الخارج 8.4 مليار متر مكعب خلال اشهر يناير - أبريل بزيادة 10.5 في المائة.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة الطاقة أنه تم بيع 3.9 مليار متر مكعب من الغاز إلى أوروبا و3.4 مليار متر مكعب إلى تركيا و1.1 مليار متر مكعب إلى جورجيا في الفترة ما بين يناير - أبريل من العام الحالي. خلال هذه الفترة، تم نقل 1.9 مليار متر مكعب من الغاز إلى تركيا باستخدام "تاناب".