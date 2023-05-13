  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    مبيعات الغاز في الخارج تبلغ 8.4 مليار متر مكعب خلال يناير - أبريل

    ١٣.٠٥‎.٢٠٢٣ [١٢:٠٦]
    مبيعات الغاز في الخارج تبلغ 8.4 مليار متر مكعب خلال يناير - أبريل

    باكو، 13 مايو، (اذرتاج)

    بلغت مبيعات أذربيجان من الغاز في الخارج 8.4 مليار متر مكعب خلال اشهر يناير - أبريل بزيادة 10.5 في المائة.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة الطاقة أنه تم بيع 3.9 مليار متر مكعب من الغاز إلى أوروبا و3.4 مليار متر مكعب إلى تركيا و1.1 مليار متر مكعب إلى جورجيا في الفترة ما بين يناير - أبريل من العام الحالي. خلال هذه الفترة، تم نقل 1.9 مليار متر مكعب من الغاز إلى تركيا باستخدام "تاناب".

    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٣.٠٥‎.٢٠٢٣ [١٢:٠٠]
    إنتاج 208 مليار متر مكعب من الغاز من حقول "أذري - جيراق - جونشلي"
    ١٣.٠٥‎.٢٠٢٣ [١١:٤٣]
    إنتاج 10.2 مليون طن من النفط في أذربيجان
    ١٣.٠٥‎.٢٠٢٣ [١١:٣١]
    انخفاض سعر النفط الاذربيجاني
    ١٣.٠٥‎.٢٠٢٣ [١١:٠٩]
    انخفاض سعر برميل النفط