الرحالة السويديون يزورون جسر خودافرين التاريخي على نهر اراز

باكو، 13 مايو (أذرتاج)

تعرف الرحالة السويديون من “Club 100” على جسر خودافرين التاريخي في محافظة جبرائل في جولة يقومون بها الى الأراضي الأذربيجانية المحررة من الاحتلال.

أفادت أذرتاج ان الضيوف احيطوا علما مفصلا بمدينة جبرائيل وجسر خودافرين اللتين حررها الجيش الاذربيجاني الى جانب الأراضي الأذربيجانية الأخرى من وطأة الاحتلال الأرميني، كذلك الاعمال الوحشية التي ارتكبها الاحتلال. ثم اجتمع الضيوف حول مائدة الشاي قرب الجسر.

بدأت زيارة وفد منظمة Club 100 السويدية للرحالة الدوليين الى قره باغ وزنكزور الشرقية في 11 مايو.

يجب الذكر ان الرحالة الدوليين سافروا في البداية الى محافظة فضولي. تفقد السياح ميدانيا مدى الدمار الناتج عن الاحتلال الأرميني واعمال إعادة البناء والاعمار الواسعة النطاق المقامة من قبل أذربيجان فيها. كما تابعوا عملية تطهير الأرض من الألغام في فضولي. بعد ذلك، زار الرحالة السويديون الى كهف آزيخ في محافظة خوجاوند. ثم توجهوا الى مدينة اغدام المسماة بهيروشيما القوقاز بسبب الدمار الهائل فيها.

يرأس الوفد بينجت هيلدبراند عضو مجلس إدارة Club 100.

والهدف من السفر هو تعريف الأراضي المحررة في إطار السياحة السوداء (او المعتمدة او المظلمة).