البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

باكو، 13 مايو، أذرتاج

نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 13 مايو أيار اليوم.

أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:

العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

دولار أمريكي USD 1 1.7

بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0074

أورو EUR 1 1.8572

دولار أسترالي AUD 1 1.1384

روبل بيلاروس BYN 1 0.6735

ريال برازيلي BRL 1 0.3438

درهم إماراتي AED 1 0.4630

راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.0924

كرون دنماركي DKK 1 0.2506

لاري جورجي GEL 1 0.6704

روبي هندي INR 1 0.0208

دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2166

دولار كندا CAD 1 1.2587

دينار الكويت KWD 1 5.5447

رينجيت ماليزي MYR 1 0.3812

بيسو المكسيك MXN 1 0.0948

جنيه مصري EGP 1 0.0550

لاي مولدوفا MDL 1 0.0948

كرون النرويج NOK 1 0.1586

زلوتي بولندا PLN 1 0.4055

تنكه كازاخستان KZT 1 0.0038

سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0194

روبل روسي RUB 1 0.0221

حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.291

دولار سنغافورة SGD 1 1.273

ريال السعودية SAR 1 0.4533

سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1561

دولار تايوان TWD 1 0.0552

ليرة تركيا TRY 1 0.0866

مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0460

دولار نيوزيلندا NZD 1 1.052

كرون التشيك CZK 1 0.0793

يوان الصين CNY 1 0.2457

جنيه بريطاني GBP 1 2.1290

شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4669

كرون السويد SEK 1 0.1649

فرنك سويسرا CHF 1 1.9042

وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1268

ليرة لبنان LBP 100 0.0113

ين اليابان JPY 100 1.234

بيسو تشيلي CLP 100 0.2106

سوم أوزبكستان UZS 100 0.0149

روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0116

ريال إيران IRR 100 0.004