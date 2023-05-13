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    سياسة


    ملحقون عسكريون يتعرفون على الاستفزازات العسكرية الارمينية الأخيرة في الحدود

    ١٣.٠٥‎.٢٠٢٣ [١٥‎:٤٦]

    باكو، 13 مايو (أذرتاج)

    نظمت إدارة التعاون العسكري الدولي لدى وزارة الدفاع الأذربيجانية عرضا عن آخر التطورات الأوضاع الإقليمية نتيجة الاستفزازات الارمينية الأخيرة في الحدود. حضر الحدث الملحقون العسكريون المعتمدون في جمهورية أذربيجان وممثلو المنظمات الدولية.

    أفادت أذرتاج ان رئيس الإدارة الجنرال حسين محمودوف قدم في العرض الموجز معلومات مفصلة عن الاستفزازات العسكرية الأخيرة التي ترتكبها القوات المسلحة لأرمينيا ضد مواقع الجيش الأذربيجاني في الحدود مع أذربيجان ابتداء من 10 مايو.

    قيل ان أرمينيا أطلقت النار الكثيف بالأسلحة النارية الكبيرة العيار وراجمات الألغام ومدافع د 30 على مواقع الجيش الاذربيجاني من 11 الى 12 مايو. كذلك استخدمت وحدات القوات المسلحة الارمينية المسيّرات في هذا التصعيد.

    وعرضت الى المشاركين مقاطع فيديو تعكس استفزازات من قبل القوات المسلحة الارمينية.

     

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    ملحقون عسكريون يتعرفون على الاستفزازات العسكرية الارمينية الأخيرة في الحدود ملحقون عسكريون يتعرفون على الاستفزازات العسكرية الارمينية الأخيرة في الحدود ملحقون عسكريون يتعرفون على الاستفزازات العسكرية الارمينية الأخيرة في الحدود ملحقون عسكريون يتعرفون على الاستفزازات العسكرية الارمينية الأخيرة في الحدود ملحقون عسكريون يتعرفون على الاستفزازات العسكرية الارمينية الأخيرة في الحدود