الطوارئ تنشر حصاد فعالياتها على مدار اليوم

باكو، 13 مايو، أذرتاج

نشرت وزارة الطوارئ حصاد فعالياتها على مدار اليوم.

أفادت أذرتاج أن الأجهزة ذات الصلة التابعة للطوارئ تعاملت مع 26 حالة حريق و4 حالات حرجة تلقت بشأنها بلاغات عبر الخط الساخن 112.

قالت الطوارئ في بيان إن الحرائق أخمدت على الفور بتدابير عاجلة متخذة وأنقذت حياة الناس.

وأنقذت فرق الطوارئ 5 اشخاص وبينهم 3 قاصرين.

وسلمت جثة شخص مكشوف عنها وراء الأبواب المغلقة بحي ياسامال للعاصمة باكو إلى الجهات ذات الصلة. كما انتشل جثمان شخص من داخل سيارة احترقت في حي خزر للعاصمة باكو جراء حادث مروري وسلم إلى الجهات ذات الصلة.

تواصل وزارة حالات الطوارئ أنشطتها الرامية إلى حماية السكان والأراضي من حالات الطوارئ الطبيعية والتي من صنع الإنسان.