اختتام مهرجان الشطرنج الدولي "باكو اوبن 2023"

باكو، 13 مايو، أذرتاج

اختتم مهرجان الشطرنج الدولي "باكو اوبن 2023" المكرس لذكرى الزعيم القومي حيدر علييف.

وألقى نائب رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج رئيس الاتحاد الأذربيجاني للشطرنج ماهر محمدوف كلمة في حفل الاختتام أعاد فيها للذاكرة خدمات منقطعة النظير للزعيم القومي حيدر علييف في تنمية الشطرنج في البلد.

وقال مدير قسم الرياضة بوزارة الشباب والرياضة ائلنور محمدوف إن المسابقة نظمت في المستوى العالي مهنئا الفائزين وتمنى لهم نجاحا في المسابقات اللاحقة.

وابلغ كبير حكام مسابقة "باكو اوبن 2023" فائق حسنوف أن المهرجان شارك فيه 32 أستاذا وان المسابقة شهدت تنافسا كبيرا في جميع المجموعات.

وقدمت شهادات وهدايا إلى الفائزين في مجموعة ج مع الإشعار بأن الفائزين في جميع الفئات السنية في بطولة ج من المهرجان سوف يوفدون إلى بطولة أوروبا للناشئين المزمع تنظيمها في رومانيا.

واحتل الأستاذ غاليجاوا الجورجي المركز الثالث برصيد 5ر7 نقاط في مجموعة ب فيما تقدم أمامه الأستاذ احمدوف ثانيا برصيد 8 نقاط بينما فاز أمامهما الأستاذ موسايف بنفس الرصيد حسب مؤشرات إضافية.

وفي مسابقة الإناث في مجموعة أ احتلت عضو المنتخب الوطني خانيم بالاجايفا المركز الثاني فيما فازت مجموعة أ الأستاذة سليموفا البلغارية.

وفاز الأستاذ الهندي مندونجا مسابقة تصنيف أ في البطولة المفتوحة برصيد 7 نقاط فيما وزع المركزان الثاني والثالث بين الأستاذين ايندجيج الهندي وكوفاليوف الدولي حسب مؤشرات إضافية كونهما حاصلين على نفس الرصيد من النقاط.

يذكر أن رصيد الجائزة العام للبطولة كان 55 ألف دولار وحصل الأستاذ الفائز في مجموعة أ من المسابقة على 12 ألف دولار وكأس المسابقة الخاص.