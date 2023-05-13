تحطم مروحية في مقاطعة بريانسك الروسية

موسكو، 13 مايو، (اذرتاج) تحطمت مروحية من طراز "مي-8" في مقاطعة بريانسك الروسية. أفادت وكالة أذرتاج أن المروحية تحطمت في مدينة كلينتسي، بسبب حريق في المحرك. لقي شخصان مصرعهما في تحطم المروحية. ويجرى حاليا تحقيق في مكان الحادث.

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