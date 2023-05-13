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    تحطم مروحية في مقاطعة بريانسك الروسية

    ١٣.٠٥‎.٢٠٢٣ [١٦:٤٩]
    تحطم مروحية في مقاطعة بريانسك الروسية

    موسكو، 13 مايو، (اذرتاج)

    تحطمت مروحية من طراز "مي-8" في مقاطعة بريانسك الروسية.

    أفادت وكالة أذرتاج أن المروحية تحطمت في مدينة كلينتسي، بسبب حريق في المحرك. لقي شخصان مصرعهما في تحطم المروحية.

    ويجرى حاليا تحقيق في مكان الحادث.

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