إطلاع رئيس لجنة مجلس الشيوخ الفرنسي لشؤون الدفاع والقوات المسلحة على الحقائق التي أعدتها أذربيجان في المنطقة

باكو، 13 مايو، أذرتاج

التقى رئيس لجنة العلاقات الدولية والبرلمانية لدى المجلس الوطني صمد سيدوف برئيس لجنة العلاقات الدولية والدفاع والقوات المسلحة لدى مجلس الشيوخ الفرنسي كريستيان كامبون في لقاء منعقد لدى مجلس الشيوخ الفرنسي حضرته سفيرة أذربيجان في فرنسا ليلى عبد الله يفا ومستشارة الشؤون السياسية نكار حسينوفا.

وقدم سيدوف في اللقاء إلى البرلماني الفرنسي معلومات مفصلة حول الحقائق التي أعدتها أذربيجان في المنطقة. واكد على أن رئيس أذربيجان اقترح بتوقيع معاهدة سلام على أساس الامتثال الجاد بمبادئ القانون الدولي في الفترة ما بعد النزاع. كما قدمت أذربيجان مبادئ أساسية ينبغي لمعاهدة سلام أن تعتمد عليها إلى الجانب المقابل. وتريد أذربيجان إحلال السلام في المنطقة ولا تدخر من جهد في هذا السبيل. واطلع البرلماني الفرنسي على الوضع الراهن في المنطقة بما فيه الاستفزازات التي ارتكبتها أرمينيا عند الحدود مع أذربيجان.

وقدم رئيس اللجنة البرلمانية معلومات حول نقطة التفتيش والعبور المقامة على طريق لاتشين مبلغا أن الذهاب والإياب عبر هذا الطريق مضمون. وأضاف أن الأرمن المقيمين في قراباغ يعدون من مواطني أذربيجان وهم يستخدمون الطريق حرا ذهابا وإيابا. كما أعرب النائب عن اسفه من انتشار معلومات خاطئة حول أذربيجان في فرنسا مشددا على أهمية اتصالات بين برلمانيي كلا البلدين من حيث إبلاغ الحقائق حول البلد في فرنسا.

وقال كامبون انه مطلع على الأوضاع السائدة على المنطقة. وذكر أن الدول الأخرى من شأنها أن تساعد في إحلال السلام بين البلدين ولكن زعيمي أذربيجان وأرمينيا يجب عليهما أن يتوصلا إلى اتفاق على معاهدة سلام.

وعبر الطرفان عن أملهما من نتائج إيجابية من لقاء بروكسل مرتقب بين الرئيس إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرميني بيكول باشينيان.