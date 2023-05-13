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    سياسة


    إطلاع رئيس لجنة الجمعية العامة الفرنسية على الوضع ما بعد النزاع في المنطقة

    ١٣.٠٥‎.٢٠٢٣ [٢٠:٢٢]

    باكو، 13 مايو، أذرتاج

    التقى رئيس لجنة العلاقات الدولية والبرلمانية لدى المجلس الوطني صمد سيدوف برئيس لجنة العلاقات الدولية لدى الجمعية العامة الفرنسية جان لوي بورلانج في لقاء منعقد لدى مجلس الشيوخ الفرنسي حضرته سفيرة أذربيجان في فرنسا ليلى عبد الله يفا ومستشارة الشؤون السياسية نكار حسينوفا.

    وقدم سيدوف إلى محاوره الفرنسي معلومات مفصلة حول الحقائق ما بعد النزاع في المنطقة. وابلغ أن أذربيجان التي هي مهتمة بإحلال السلام في المنطقة قدمت مبادئ أساسية ينبغي لمعاهدة سلام أن تعتمد عليها إلى الجانب المقابل. وتريد أذربيجان إحلال السلام في المنطقة ولا تدخر من جهد في هذا السبيل.

    واطلع البرلماني الفرنسي على الوضع الراهن في المنطقة بما فيه الاستفزازات التي ارتكبتها أرمينيا عند الحدود مع أذربيجان عشية لقاء بروكسل.

    وذكر رئيس لجنة الجمعية العامة جان لوي بورلانج أن بلاده مهمة بإحلال السلام بين أرمينيا وأذربيجان.

    كما تبادل الطرفان في اللقاء وجهات نظر حول الشؤون الجيوسياسية الدولية والإقليمية.

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