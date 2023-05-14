أذربيجان: 10 حالات إصابة بكورونا في 13 مايو

باكو، 13 مايو، (اذرتاج)

سجلت 10 حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان و28 حالة تعافي و3 حالات وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس خلال 13 مايو.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 831 ألف و648 حالة إصابة في البلد الى الآن وتعافى 821 ألف و279 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 10 آلاف و268 مريض منهم ويستمر علاج 101 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الإصابة الجديدة خلال اليوم الماضي 1339 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 7 ملايين و603 ألف و622 فحص طبي.