أذربيجان: تطعيم 104 جرعة من لقاح كورونا في 13 مايو

باكو، 14 مايو، (اذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 104 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 13 مايو.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 34 شخصا تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الأولى و48 شخصا تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الثانية فيما تلقى 18 شخصا الجرعة الثالثة و4 جرعات تنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بعد نتيجة إيجابية للفحص.

ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 13 مليونا و963 ألف و121 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و411 ألف و59 شخصا تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و882 ألف و734 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية و3 ملايين و403 ألف و134 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة و266 ألف و194 شخص تلقوا اللقاح التنشيطية بعد نتيجة إيجابية.