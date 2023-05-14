الرئيس إلهام علييف يلتقي نائب رئيس المفوضية الأوروبية

باكو، 14 مايو (أذرتاج)

وصل الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف الى مملكة البلجيك في 13 مايو تلبية لدعوة رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشل.

أفادت أذرتاج ان الرئيس إلهام علييف التقى في 13 مايو مع نائب رئيس المفوضية الأوروبية ماروش شيفتشوفيتس في بروكسل.

استذكر اللقاء الذي جرى بين الرئيس الاذربيجاني وماروش شيفتشوفيتس في وقت سابق. اشير الى مساهمة ماروش شيفتشوفيتس في عمل التنفيذ الناجح لممر الغاز الجنوبي وتم التأكيد على دوره الفعال باعتباره رئيسا مشاركا في المجلس الاستشاري لممر الغاز الجنوبي.

من جانبه نقل ماروش شيفتشوفيتس تبريكاته الى الرئيس إلهام علييف على التنفيذ الناجح لمشروع ممر الغاز الجنوبي ونشاطه المثمر.

نوقشت في اللقاء مسائل التعاون في مجال الطاقة بين أذربيجان وأوروبا وزيارة رئيسة المفوضية الأوروبية اوروسلا فون دير لياين الى أذربيجان في يوليو العام الماضي مع الإشارة الى أهمية مذكرة التفاهم حول الشراكة الاستراتيجية في الطاقة بين أذربيجان والاتحاد الأوروبي.

تم التشديد على التنفيذ الناجح لعملية زيادة حجم تصدير الغاز الاذربيجاني الى الاتحاد الأوروبي واهمية مذكرة التفاهم الموقعة في صوفيا في ابريل. كما اشير الى أهمية وصول الغاز الاذربيجاني الى جغرافية أوسع على الصعيد الأوروبي.

كما بحث الجانبان خلال الحديث مسائل التعاون في مجال انتاج الطاقة المتجددة بين أذربيجان والاتحاد الأوروبي، اشير الى وجود آفاق كبيرة في هذا المجال.

كما تم التأكيد على الاستمرار الناجح للشراكة الاستراتيجية بين أذربيجان والاتحاد الأوروبي.