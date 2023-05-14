عقد اجتماع بين إلهام علييف وشارل ميشيل في بروكسل (محدث)

باكو، 14 مايو (أذرتاج)

عقد اجتماع بين الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل في 14 مايو في بروكسل.

أفادت أذرتاج ان رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل استقبل الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف.

ثم التقطت صورة جماعية.

أعرب الرئيس إلهام علييف عن شكره لرئيس مجلس الاتحاد الأوروبي على الدعوة الى بروكسل.

ابدى الجانبان ارتياحهما لاستئناف صيغة بروكسل لمحادثات تطبيع العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا. اعرب الرئيس إلهام علييف عن شكره لشارل ميشيل على مساعيه في هذا المجال.

نوقشت في الاجتماع المستجدات في العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا خلال الأشهر القليلة الأخيرة والمحادثات في واشنطن والوضع في الحدود بين أذربيجان وأرمينيا وكذلك اجندة اللقاء الثلاثي المزمع انعقاده اليوم بين الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان.