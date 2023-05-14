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    سياسة


    رئيس البرلمان الجورجي يزور أذربيجان

    ١٤.٠٥‎.٢٠٢٣ [١٥‎:٠٤]
    رئيس البرلمان الجورجي يزور أذربيجان

    باكو، 14 مايو (أذرتاج)

    سيزور رئيس البرلمان الجورجي شالفا بابواشفيلي أذربيجان.

    أفادت أذرتاج ان بابواشفيلي سيشارك في الاحتفاليات المكرسة للذكرى المئوية لميلاد الزعيم القومي حيدر علييف في 15 مايو.

    من المقرر ان يجري لقاءات ثنائية في باكو.

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