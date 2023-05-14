أردوغان يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية

باكو، 14 مايو (أذرتاج)

أدلى الرئيس التركي مرشح تحالف الجمهور، رجب طيب أردوغان، الأحد، بصوته في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وتوجه أردوغان رفقة عقيلته أمينة أردوغان من منزله الكائن بمنطقة أوسكودار في إسطنبول، إلى مدرسة صفات تشبي للادلاء بصوتهما.

وكان في استقباله عدد من المعنيين، بينهم رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة فخرالدين ألطون.

واصطف الرئيس أردوغان وعقيلته في الطابور أمام القاعة التي تضم صندوق الاقتراع، وأدليا بصوتهما.

وانطلقت عملية التصويت في عموم تركيا بدءا من الساعة الثامنة صباحًا، ومن المقرر أن تستمر لغاية الساعة الخامسة عصرًا بالتوقيت المحلي (+3 تغ).

وسيصوت الأتراك في أكثر من 191 ألف صندوق اقتراع في البلاد لانتخاب رئيس جديد لمدة 5 سنوات، واختيار أعضاء البرلمان البالغ عددهم 600 نائب.