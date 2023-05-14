بحث علاقات عمل بين أقاليم أذربيجان وفيتنام

باكو، 14 مايو (أذرتاج)

في إطار الفعاليات التي أقيمت في فيتنام بمناسبة الذكرى المئوية لميلاد القائد العظيم للشعب الاذربيجاني حيدر علييف، قام ممثلو أذربيجان بزيارة منطقة ها زيانغ في البلاد.

أبلغت أذرتاج أنه تم عقد اجتماع مع قيادة الإقليم خلال الزيارة. في الاجتماع الذي حضرته أعضاء جمعية تنمية رائدات الاعمال الأذربيجانيات، تمت مناقشة قضايا توسيع التعاون مع هذه المقاطعة الفيتنامية، وكذلك إقامة العلاقات بين رجال الأعمال.

أكد تران دوك كوي، نائب رئيس اللجنة الشعبية لإقليم هازيانغ ، على أهمية عقد مثل هذا الاجتماع لأول مرة من أجل إقامة علاقات بين المناطق ورواد الأعمال في البلدين، وقدم معلومات حول الإمكانات الاقتصادية للمقاطعة التي يمثلها ، وعلاقاتها التجارية الخارجية.

تطرق سفير أذربيجان في فيتنام، شوقي مهديزاده، إلى العلاقات السياسية المتطورة للغاية بين البلدين، وأعرب عن أمله في أن يسهم التعاون بين المناطق ودوائر الأعمال في أذربيجان وفيتنام مساهمة لا تقدر بثمن في تعميق العلاقات بين بلدينا. فيما يتعلق بالتعاون بين دوائر الأعمال، فتم التأكيد على أهمية الزيارة الأولى لسيدات الأعمال الأذربيجانيات إلى فيتنام.

ذكر السفير مهديزاده أن هذه الزيارة تزامنت مع الذكرى المئوية للزعيم الوطني الأذربيجاني حيدر علييف، وأن رجل الدولة البارز كان لديه تعاطف كبير مع فيتنام، وأن حيدر علييف زار فيتنام في عام 1983 عندما كان يعمل في منصب نائب أول لرئيس مجلس وزراء الاتحاد السوفياتي السابق.

أكدت سكينة باباييفا، رئيسة مجلس إدارة الجمعية الأذربيجانية لتنمية سيدات الاعمال، أن الثقة السياسية والاحترام المتبادل بين البلدين تفتح فرصًا واسعة للتعاون في مختلف المجالات، بما في ذلك دوائر الأعمال.

في الاجتماع الذي حضره ممثلو جمعيات الأعمال والشركات في مقاطعة هازيانغ، تم تقديم مقترحات للتعاون المحتمل في قطاعات النسيج والسياحة والأدوية وتجهيز الأغذية.

وفي نهاية الاجتماع، أعربت قيادة المقاطعة عن تهنئتها بالذكرى المئوية للزعيم الوطني لأذربيجان حيدر علييف، مؤكدة أن أسس الصداقة بين البلدين قد أرساها الزعيمان الوطنيان حيدر علييف وهو تشي مينه. وأشار إلى أهمية توعية الجمهور باستمرار، وخاصة جيل الشباب عن هذه العلاقات. أعربت قيادة الإقليم عن امتنانها لأذربيجان على المدرسة التي بنتها مؤسسة حيدر علييف في قرية زياب تشونغ.