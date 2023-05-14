انتهاء التصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بعموم تركيا

باكو، 14 مايو (أذرتاج)

انتهت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بعموم تركيا، الأحد، عند الساعة 17:00 بحسب التوقيت المحلي.

وأفاد مراسل الأناضول بإغلاق صناديق الاقتراع وبدء الفرز في الانتخابات البرلمانية والرئاسية في عموم تركيا.

وأدلى الناخبون الأتراك بأصواتهم منذ الثامنة صباح الأحد، عبر 191 ألفا و884 صندوق اقتراع في 973 قضاء بعموم البلاد.

كما أدلى 3 ملايين و416 ألفا و98 ناخبا من المغتربين الأتراك بأصواتهم في الممثليات الخارجية لدى 73 دولة، والتي انتهى التصويت فيها يوم التاسع من مايو/ أيار الجاري.

ومع حلول الساعة 17:00 من اليوم الأحد، انتهت عملية التصويت في المعابر الحدودية أيضاً والتي بدأت يوم 27 أبريل/ نيسان الماضي.

وفي حال وجود ناخبين ينتظرون بالطوابير للإدلاء بأصواتهم عند الساعة 17.00، سيقوم مسؤول المركز بعدّهم والسماح لهم بالتصويت.

وفي الانتخابات الحالية يحق لـ 60 مليونا و697 ألفا و843 ناخبا التصويت، منهم 4 ملايين و904 آلاف و672 ناخبا من المقرر أن يصوتوا لأول مرة.

واتخذت الهيئة العليا للانتخابات التركية، تدابير مختلفة في الولايات الـ11 المتضررة من زلزال 6 فبراير/ شباط 2023، لإجراء الاقتراع بشكل سليم في مراكز مسبقة الصنع مخصصة لذلك.

أما في الانتخابات العامة فيخوض 24 حزبا سياسيا و151 مرشحا مستقلا السباق الانتخابي.

بينما دخلت بعض الأحزاب السياسية الانتخابات بخمسة تحالفات: "تحالف الجمهور" و"تحالف الأمة" و"تحالف آتا (الأجداد)" و"تحالف العمل والحرية" و"اتحاد القوى الاشتراكية".

وفي نطاق الانتخابات لن يتم بيع المشروبات الكحولية الأحد من الساعة 06.00 إلى 24.00، كما يُحظر تقديم المشروبات الكحولية وشربها في الأماكن العامة وستبقى أماكن الترفيه مغلقة خلال فترة التصويت.

وحظرت الهيئة العليا للانتخابات إدخال الهواتف المحمولة، والكاميرات إلى مكان التصويت.

كما حظرت تقديم الأخبار والتنبؤات والتعليقات على نتائج الانتخابات في الإذاعات وجميع أنواع أجهزة البث لغاية الساعة 18:00.

وسيتم رفع الحظر عن البث بشأن الانتخابات بعد الساعة 21:00، وقد ترفع الهيئة العليا للانتخابات التركية الحظر قبل ذلك.

وستلغى الأصوات التي لم يتم وضع إشارة "نعم" أو "تفضيل" عليها، أو تم وضع اختيار أكثر من تحالف، أو حزب أو مرشح ليس في نفس التحالف.

مصدر: الاناضول