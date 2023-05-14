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    أخبار رسمية


    بدء لقاء ثلاثي بين الرئيس الاذربيجاني ورئيس مجلس الاتحاد الأوروبي ورئيس وزراء أرمينيا في بروكسل

    ١٤.٠٥‎.٢٠٢٣ [١٨:٥‎٩]

    باكو، 14 مايو (أذرتاج)

    بدأ اليوم في بروكسل لقاء ثلاثي بين رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف ورئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل ورئيس وزراء جمهورية أرمينيا نيكول باشينيان.

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    بدء لقاء ثلاثي بين الرئيس الاذربيجاني ورئيس مجلس الاتحاد الأوروبي ورئيس وزراء أرمينيا في بروكسل بدء لقاء ثلاثي بين الرئيس الاذربيجاني ورئيس مجلس الاتحاد الأوروبي ورئيس وزراء أرمينيا في بروكسل بدء لقاء ثلاثي بين الرئيس الاذربيجاني ورئيس مجلس الاتحاد الأوروبي ورئيس وزراء أرمينيا في بروكسل بدء لقاء ثلاثي بين الرئيس الاذربيجاني ورئيس مجلس الاتحاد الأوروبي ورئيس وزراء أرمينيا في بروكسل بدء لقاء ثلاثي بين الرئيس الاذربيجاني ورئيس مجلس الاتحاد الأوروبي ورئيس وزراء أرمينيا في بروكسل