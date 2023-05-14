بدء لقاء ثلاثي بين الرئيس الاذربيجاني ورئيس مجلس الاتحاد الأوروبي ورئيس وزراء أرمينيا في بروكسل
AzerTAg.az
١٤.٠٥.٢٠٢٣ [١٨:٥٩]
باكو، 14 مايو (أذرتاج)
بدأ اليوم في بروكسل لقاء ثلاثي بين رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف ورئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل ورئيس وزراء جمهورية أرمينيا نيكول باشينيان.
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