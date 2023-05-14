بدء لقاء ثلاثي بين الرئيس الاذربيجاني ورئيس مجلس الاتحاد الأوروبي ورئيس وزراء أرمينيا في بروكسل

باكو، 14 مايو (أذرتاج) بدأ اليوم في بروكسل لقاء ثلاثي بين رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف ورئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل ورئيس وزراء جمهورية أرمينيا نيكول باشينيان.

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