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    سياسة


    شارل ميشيل يدلي بتصريح صحفي عقب اللقاء بين الرئيس الاذربيجاني ورئيس الوزراء الأرميني في بروكسل

    ١٤.٠٥‎.٢٠٢٣ [٢٢:٠٠]

    باكو، 14 مايو (أذرتاج)

    ادلى رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل بتصريح صحفي عقب اللقاء الثلاثي الذي جرى بينه وبين الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان في بروكسل في 14 مايو.

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    شارل ميشيل يدلي بتصريح صحفي عقب اللقاء بين الرئيس الاذربيجاني ورئيس الوزراء الأرميني في بروكسل شارل ميشيل يدلي بتصريح صحفي عقب اللقاء بين الرئيس الاذربيجاني ورئيس الوزراء الأرميني في بروكسل شارل ميشيل يدلي بتصريح صحفي عقب اللقاء بين الرئيس الاذربيجاني ورئيس الوزراء الأرميني في بروكسل