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    أخبار رسمية


    الرئيس إلهام علييف ينهي زيارته الى بلجيكا

    ١٤.٠٥‎.٢٠٢٣ [٢٢:١٧]

    باكو، 14 مايو (أذرتاج)

    انهى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف زيارته الى المملكة البلجيكية في 14 مايو.

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