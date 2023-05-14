الرئيس إلهام علييف ينهي زيارته الى بلجيكا
AzerTAg.az
١٤.٠٥.٢٠٢٣ [٢٢:١٧]
باكو، 14 مايو (أذرتاج)
انهى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف زيارته الى المملكة البلجيكية في 14 مايو.
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