الرئيس إلهام علييف ينهي زيارته الى بلجيكا

باكو، 14 مايو (أذرتاج) انهى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف زيارته الى المملكة البلجيكية في 14 مايو.

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