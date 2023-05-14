مواقع الجيش الاذربيجاني تتعرض للقصف من راجمات الألغام
AzerTAg.az
١٤.٠٥.٢٠٢٣ [٢٢:٢٦]
باكو، 14 مايو (أذرتاج)
تعرضت مواقع الجيش الاذربيجاني للقصف من راجمات الألغام في المناطق الحدودية من كلبجار.
أفادت أذرتاج نقلا عن وزارة الدفاع ان وحدات الجيش الأرميني قصفت من مواقعها في قرية ينيكند لمحافظة باساركيتشار براجمات ألغام 60 مم مواقعَ الجيش الاذربيجاني قرب قرية دميرتشيدام في كلبجار الحدودية في الساعة 20:30 في 14 مايو.
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