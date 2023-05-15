شارل ميشيل: مواقف أذربيجان وأرمينيا من إعادة بناء طريق سكة حديد إلى نخجوان وبالعكس اقتربت

باكو، 15 مايو، أذرتاج

قال رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل في تصريح صحفي في نتائج لقاء منعقد في بروكسل 14 مايو بين رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان بوساطته إن الطرفين توصلا إلى تقدم واضح في مناقشات حول إعادة بناء العلاقات في النقل والاقتصاد في مجال الاتصالات.

وأشار ميشيل إلى أن مواقف من إعادة بناء التواصل عبر السكة الحديدية ولا سيما إلى نخجوان وبالعكس ووجهت تعليمات إلى هيئات ذات الصلة حول استكمال اتفاقية عامة تحتوي على أعمال إنشائية ضرورية وفقا لجدول زمني ملموس بشأن إعادة بناء التواصل عبر السكك الحديدية فيما توصل الطرفان في هذا العمل إلى اتفاق على تلقي دعم عن منظمة الجمارك العالمية.