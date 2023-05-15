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    أخبار رسمية


    الرئيس الأذربيجاني يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره التركي

    ١٥‎.٠٥‎.٢٠٢٣ [١١:٣٧]
    الرئيس الأذربيجاني يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره التركي

    باكو، 15 مايو، (اذرتاج)

    تلقى الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف اتصالا هاتفيا من رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان في 15 مايو.

    وهنأ الرئيس الأذربيجاني الرئيس أردوغان وتحالف الشعب بمناسبة فوزهم بأغلبية الأصوات في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي جرت في تركيا.

    وأشار الرئيس إلهام علييف إلى أن الجمهورية التركية بقيادة رجب طيب أردوغان أحرزت تقدما كبيرا وكتعبير عن ذلك، أظهر الشعب التركي الشقيق ثقته في زعيمه في هذه الانتخابات أيضا.

    وأعرب رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان عن امتنانه لرئيس الدولة على الاهتمام والتهنئة.

    وخلال المكالمة الهاتفية، أشار رئيسا الدولتين مرة أخرى إلى أن علاقات الصداقة والأخوة بين البلدين دائمة وغير قابلة للكسر.

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