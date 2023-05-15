رافعة الأثقال الأذربيجاني تحصد الذهبية في بطولة إفريقيا

باكو، 15 مايو، أذرتاج

انطلقت بطولة إفريقيا الـ33 لرفع الأثقال في تونس ويشارك فيها رياضيون من أعضاء منتخب أذربيجان أيضا.

قال الاتحاد الأذربيجاني لرفع الأثقال في بيان إن عضو المنتخب من الإناث نازلة اسماعيلوفا قدمت أداء ممتازا في فئة الوزن 45 كغ حيث حصد الذهبية في كل من الخطف 60 كغ والنتر 72 كغ والإجمالي 132 كغ.

يذكر أن منتخب أذربيجان يشارك في بطولة إفريقيا تلبية لدعوة الاتحاد الدولي لرفع الأثقال عقب استحالة مشاركة المنتخب الأذربيجاني في بطولة أوروبا في أبريل العام الجاري بسبب إحراق علم الدولة في حفل الافتتاح في عاصمة أرمينيا بحيث أن البطولة المنظمة في تونس تمنح كذلك بطاقات تأهيل إلى ألعاب باريس 2024 الأولمبية الصيفية.