تساقط الثلوج الكثيفة في محافظتي قوبا وقوصار

قوبا، 15 مايو، (اذرتاج) تساقط الثلوج في المرتفعات لمحافظتي قوبا وقوصار ابتداء من ليلة 14 مايو. أفادت وكالة اذرتاج ان كثافة الثلوج تبلغ 3-2 سم. يستمر تساقط الثلوج فيها. انخفضت درجة الحرارة في المناطق الجبلية.

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