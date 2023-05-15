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    تساقط الثلوج الكثيفة في محافظتي قوبا وقوصار

    ١٥‎.٠٥‎.٢٠٢٣ [١١:٥‎٩]

    قوبا، 15 مايو، (اذرتاج)

    تساقط الثلوج في المرتفعات لمحافظتي قوبا وقوصار ابتداء من ليلة 14 مايو.

    أفادت وكالة اذرتاج ان كثافة الثلوج تبلغ 3-2 سم. يستمر تساقط الثلوج فيها. انخفضت درجة الحرارة في المناطق الجبلية.

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