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    أذربيجان تستورد أثاثا بقيمة 219 ألف دولار من أوزبكستان

    ١٥‎.٠٥‎.٢٠٢٣ [١٢:٢٧]
    أذربيجان تستورد أثاثا بقيمة 219 ألف دولار من أوزبكستان

    باكو، 15 مايو، (أذرتاج)

    صدرت أوزبكستان منتجات أثاث بقيمة 2.1 مليون دولار الى 14 دولة أجنبية خلال اشهر يناير - مارس من هذا العام.

    أفادت وكالة أذرتاج أن أوزبكستان صدرت الأثاث بقيمة 219 ألف دولار إلى أذربيجان.

    قادت روسيا تصدير الأثاث من أوزبكستان (582 ألف دولار) خلال الربع الأول. في غضون ثلاثة أشهر، استوردت طاجيكستان أثاثا بقيمة 435 ألف دولار وكازاخستان 385 ألف دولار وقرغيزستان 300 ألف دولار وألمانيا 28.3 مليون دولار.

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