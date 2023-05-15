انتخابات تركيا: فرز 100 في المائة من بطاقات الاقتراع وحصل أردوغان على 35ر49 في المائة

باكو، 15 مايو، أذرتاج

استكملت عملية فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية المنظمة في تركيا وحصل رجب طيب أردوغان على 35ر49 في المائة وكمال كليجدار اوغلو على 45 في المائة من أصوات الناخبين.

أفادت وكالة أذرتاج عن قناة تي ار تي أن المرشح الثالث إلى رئاسة تركيا سنان أوغان حصل على 22ر5 في المائة من الأصوات.

وكان مستوى الإقبال على مراكز الاقتراع في تركيا سجل رقما قياسيا في تاريخ البلد بقدر 84ر88 في المائة فيما قالت لجنة الانتخابات في بيان إن أكثر من مليون صوت من إجمالي 9ر53 مليون صوت غير معتبرة.

وبعد فرز 9ر99 في المائة من الأصوات حصل تحالف الشعب المترأس من قبل حزب العدالة والتنمية على الأغلبية في الانتخابات البرلمانية حيث ظفر بـ 321 مقعد من إجمالي 600 مقعد بينما حصل تحالف الأمة على 266 مقعد.

وفي الجولة الثانية المقرر تنظيمها في 28 مايو الجاري سيتم تحديد فائز حسب تصويت الأغلبية البسيطة. ويقدر محللون فرص الرئيس الحالي أردوغان عالية.