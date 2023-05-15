الرئيس إلهام علييف يلتقي رئيسة مجلس الشيوخ في الجمعية العليا لأوزبكستان تنزيلة نظرباييفا
AzerTAg.az
١٥.٠٥.٢٠٢٣ [١٣:٢٨]
باكو، 15 مايو، (اذرتاج)
التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم مع رئيسة مجلس الشيوخ في الجمعية العليا الأوزبكستانية تنزيلة نظرباييف.
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