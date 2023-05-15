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    أخبار رسمية


    الرئيس إلهام علييف يلتقي رئيسة مجلس الشيوخ في الجمعية العليا لأوزبكستان تنزيلة نظرباييفا

    ١٥‎.٠٥‎.٢٠٢٣ [١٣:٢٨]
    الرئيس إلهام علييف يلتقي رئيسة مجلس الشيوخ في الجمعية العليا لأوزبكستان تنزيلة نظرباييفا

    باكو، 15 مايو، (اذرتاج)

    التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم مع رئيسة مجلس الشيوخ في الجمعية العليا الأوزبكستانية تنزيلة نظرباييف.

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