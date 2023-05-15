تساقط ثلوج في داشكسن
AzerTAg.az
١٥.٠٥.٢٠٢٣ [١٣:٣١]
داشكسن، 15 مايو، (أذرتاج)
تساقطت الثلوج في قرى قباق ته به وآستاف وأميروار وجوربولاغ وخوشبولاق في محافظة داشكسن.
أفادت وكالة أذرتاج أن سماكة الثلوج وصل إلى 5-10 سم في القرى و15-30 سم في المناطق الجبلية العالية. تضررت مزارع المواطنين والمنازل الخاصة في بعض القرى.
ويستمر حاليا تساقط الثلوج والظروف الجوية غير المستقرة في المنطقة.
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