تساقط ثلوج في داشكسن

داشكسن، 15 مايو، (أذرتاج)

تساقطت الثلوج في قرى قباق ته به وآستاف وأميروار وجوربولاغ وخوشبولاق في محافظة داشكسن.

أفادت وكالة أذرتاج أن سماكة الثلوج وصل إلى 5-10 سم في القرى و15-30 سم في المناطق الجبلية العالية. تضررت مزارع المواطنين والمنازل الخاصة في بعض القرى.

ويستمر حاليا تساقط الثلوج والظروف الجوية غير المستقرة في المنطقة.