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    تساقط ثلوج في داشكسن

    ١٥‎.٠٥‎.٢٠٢٣ [١٣:٣١]

    داشكسن، 15 مايو، (أذرتاج)

    تساقطت الثلوج في قرى قباق ته به وآستاف وأميروار وجوربولاغ وخوشبولاق في محافظة داشكسن.

    أفادت وكالة أذرتاج أن سماكة الثلوج وصل إلى 5-10 سم في القرى و15-30 سم في المناطق الجبلية العالية. تضررت مزارع المواطنين والمنازل الخاصة في بعض القرى.

    ويستمر حاليا تساقط الثلوج والظروف الجوية غير المستقرة في المنطقة.

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