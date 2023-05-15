رئيس الوزراء يستقبل نائب رئيس الوزراء البيلاروسي

باكو، 15 مايو، أذرتاج

استقبل رئيس الوزراء الأذربيجاني علي أسدوف في 15 مايو اليوم نائب رئيس الوزراء البيلاروسي ايغور بتريشينكو.

قال مجلس الوزراء في بيان إن اللقاء بحث الشؤون الملحة للتعاون الاقتصادي التجاري والفعاليات الاستثمارية والتعاون الصناعي بين أذربيجان وبيلاروس. وأشير إلى أهمية جلسة تالية منعقدة في باكو للجنة الحكومية المشتركة للتعاون الاقتصادي بين أذربيجان وبيلاروس.

كما ناقش الطرفان آفاق تنمية الشراكة ذات المنفعة المتبادلة في المجالات ذات الاهتمام المشترك.