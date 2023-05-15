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    أخبار رسمية


    الرئيس إلهام علييف يلتقي رئيس البرلمان الجورجي

    ١٥‎.٠٥‎.٢٠٢٣ [١٥‎:١٠]
    الرئيس إلهام علييف يلتقي رئيس البرلمان الجورجي

    باكو، 15 مايو، (اذرتاج)

    التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم مع رئيس البرلمان الجورجي شالفا بابواشفيلي.

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