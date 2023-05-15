زعيما أذربيجان وأرمينيا يؤكدان التزامهما القاطع بـ"إعلان ألما آتا" في بروكسل

باكو، 15 مايو، (أذرتاج)

ناقشنا التقدم في قضايا الحدود والخطوات التالية المتعلقة بترسيم الحدود.

أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالها رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال في بيان صحفي حول نتائج الاجتماع مع رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف ورئيس وزراء جمهورية أرمينيا نيكول باشينيان في بروكسل يوم 14 مايو.

أضاف شارل ميشال: "في هذا السياق، اتفق الزعيمان على استئناف اللقاءات الثنائية حول القضايا الحدودية. أكد الزعيمان على التزامهما القاطع بـ"إعلان ألما آتا" لعام 1991 وحرمة أراضي أذربيجان البالغة مساحتها 86.600 كيلومتر مربع واراضي أرمينيا البالغة مساحتها 29.800 كيلومتر مربع. سيتم الانتهاء من ترسيم الحدود من خلال المفاوضات".