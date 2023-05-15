الخارجية: نحسب لقاء بروكسل الخامس مفيدا ومستهدفا إلى نتيجة من حيث تقديم أجندة التطبيع

باكو، 15 مايو، أذرتاج

علقت وزارة الخارجية الأذربيجانية على اللقاء التالي المنعقدة في بروكسل في 14 مايو الجاري بين رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان بوساطة رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل.

وقالت الخارجية في بيان "إننا نحسب لقاء بروكسل الخامس المنعقد في 14 مايو الجاري بين رئيس أذربيجان ورئيس الوزراء الأرميني بوساطة رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي مفيدا ومستهدفا إلى نتيجة من حيث تقديم جدول أعمال التطبيع بين البلدين.

وبالدرجة الأولى، تكتسب إعادة عقد لقاء على "صيغة بروكسل" بعد فاصل استمر نحو 9 أشهر بسبب جهود شتى للتدخل وفرض شروط بأهمية من حيث تشجيع حوار رفيع المستوى بين الطرفين.

وجرى خلال اللقاء تبادل وجهات نظر بالتفصيل حول تنسيق مشروع معاهدة سلام ثنائية بين أذربيجان وأرمينيا وترسيم الحدود وإعادة بناء الاتصالات بغية التوصل إلى نتائج ملموسة.

واستلفت مرة أخرى موقف أذربيجان المبدئي من إحلال السلام والاستقرار في المنطقة إلى اهتمام المحاورين ولا سيما إن إعادة تثبيت الاحترام بسلامة أراضي الدول وقبول أرمينيا هي الأخرى وحدة أراضي أذربيجان المعترف بها على المستوى الدولي في هذا السياق مما يحمل أهمية استثنائية.

كما أتى اللقاء فرصة لمناقشة الشؤون الإنسانية الضرورية من حيث التطبيع ما بعد النزاع وتم التشديد في هذا السياق خاصة على ضرورة تسريع اتخاذ خطوات نحو توضيح مصير الذين ما برحوا في عداد المفقودين وفي مجال تطهير الألغام.

وإذ نبين أن تطبيع العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا على أساس الاعتراف المتبادل بسيادتهما وسلامة أراضيهما والاعتراف بحدودهما الدولية والاحترام بها هو السبيل الوحيد من اجل ضمان السلام والاستقرار المستدامين في المنطقة.

ونرحب مساع تساعد للتوصل إلى تقدم في سبيل تطبيع العلاقات مصدقين مرة أخرى على استعدادنا لمواصلة الحوار والفعاليات المشتركة مع الشركاء الدوليين الباذلين من اجل تحقيق هذا الهدف."