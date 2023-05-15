الرئيس إلهام علييف يلتقي رئيس مجلس النواب المصري

باكو، 15 مايو، (اذرتاج) التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم مع رئيس مجلس النواب بجمهورية مصر العربية حنفي علي الجبالي

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