الرئيس إلهام علييف يلتقي رئيس مجلس النواب المصري
AzerTAg.az
١٥.٠٥.٢٠٢٣ [١٦:٣٠]
باكو، 15 مايو، (اذرتاج)
التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم مع رئيس مجلس النواب بجمهورية مصر العربية حنفي علي الجبالي
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